Pullman precipitato a Mestre, chi era a bordo e dove era diretto. «Ipotesi malore del conducente»

Una scena apocalittica: la barriera del cavalcavia divelta, un pullman finito giù sulla ferrovia che prende fuoco, le urla di chi assiste alla tragedia e di chi a bordo resta intrappolato tra le lamiere accartocciate e in fiamme. «Ventuno morti», comunica la prefettura in serata: al bilancio della tragedia si aggiungono 12 feriti e almeno quattro dispersi. Una strage in un incidente che funesta Mestre verso sera. «È appena caduto un autobus dal ponte, un disastro», urla una testimone mentre riprende col telefonino la scena dell'incidente appena avvenuto.

Chi era a bordo

Ci sono anche tre bambini tra i 15 feriti del tragico incidente di Mestre, dove un bus in servizio navetta da un campeggio è precipitato dal cavalcavia facendo almeno 21 vittime. Anche se sono 21 i corpi estratti dalle lamiere del pullman, un mezzo alimentato a metano che si è completamente accartocciato su se stesso, non si escludono possibili ancora corpi da estrarre. Dei 15 feriti, 5, tra i quali due minori, si trovano all'ospedale di Treviso, mentre un altro minore è stato trasportato all'ospedale di Padova in elisoccorso. Gli altri 12 si trovano a Mestre. Le vittime al momento non sono ancora state identificate, ma si tratterebbe di turisti stranieri di diversa nazionalità, alcuni ucraini.

Dove erano diretti

Erano diretti al campegguo 'Hù di Marghera i turisti del pullman vittime dell'incidente di stasera sul cavalcavia di Mestre.

L'ipotesi malore

La struttura si trova all'inizio della strada Romea e fornisce un servizio di navetta per Venezia, che parte giusto davanti all'ingresso. Al momento il campeggio è chiuso e gli addetti non rilasciano dichiarazioni. Il camping, che ha anche una ampia piscina interna, ospita prevalenteme turisti stranieri.

Il pullman non andava ad altà velocità e non ci sarebbero particolari curve pericolose. Peraltro il mezzo era nuovo. Per questo motivo, tra le ipotesi è che sia stato un malore del conducente, che è tra le vittime.