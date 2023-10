Incidente bus Mestre, nessun malore per l'autista: secondo l'autopsia aveva il cuore sano. Ipotesi guasto del pullman

Alberto Rizzotto, l'autista del bus precipitato da un cavalcavia a Mestre, non sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida. È quanto emerge dall'autopsia. L'esame, infatti, non avrebbe individuato problemi di alcuna natura al cuore. Lo scrive il Corriere del Veneto. Pare che dall'autopsia siano emerse anche delle lesioni sulle dita che potrebbero significare che l'autista ha stretto il volante con tutta la forza che aveva.

L'autopsia sull'autista

Si tratta comunque di risultati parziali perché l'esame - del quale la Procura di Venezia ha incaricato i medici legali Guido Viel e Roberto Rondolini, dell'istituto di Padova - proseguono con ulteriori accertamenti, uno dei quali, importante al fine della relazione finale, è in programma la prossima settimana.

La pista del guasto al bus

Ora le indagini si concentrano sulla pista del guasto all’autobus, che inizialmente aveva preso poco credito in quanto si tratta di un nuovissimo Yutong E-12, con propulsione totalmente elettrica, entrato nella flotta della linea appena un anno fa. E anche quella strisciata sul guardrail potrebbe essere interpretata diversamente: non più una conseguenza di un problema, ma un atto volontario del conducente per tentare di rallentare un mezzo di cui non aveva più nessun controllo.