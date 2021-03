La testimone: «Ha seguito Marta per chiederle soldi, lei gli ha risposto "Ho solo il cellulare", poi le coltellate»

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - «Non lo conosceva, lui le ha chiesto i soldi. Le è corso dietro in bicicletta ma se ne è accorta solo quando ormai lo aveva addosso. Lei gli ha detto che aveva solo il cellulare e lui l'ha colpita». La testimonianza di una vicina di casa dei Novello riassume quella che ad oggi è la tesi regina sulla brutale aggressione di lunedì in via Marignana. Con tutte le ambiguità che ancora devono essere chiarite. Dopo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati