Coltellata al cuore dal compagno geloso: Anna è in fin di vita all'ospedale

Lunedì 29 Ottobre 2018, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 18:47

Una sola, ma così violenta che poteva essere mortale. La vittima è una donna di 28 anni di Copertino,, ora ricoverata in gravi condizioni. E' in pericolo di vita. All'ospedale di, dove è stata trasportata una volta soccorsa, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico durato tre ore, durante le quali l'equipe chirurgica guidata dal direttore del reparto di Chirurgia dell'ospedale di Copertino, Donato De Giorgi, ha riparato i danni provocati dalla lama del coltello.Laè stata colpita alla parte superiore dell'addome, a pochissima distanza dal, con un coltello da cucina. I carabinieri hanno arrestato il compagno, il 41enne, accusato di tentato omicidio. Il coltello è stato recuperato nell'armadio, in camera da letto.La coppia abita in una casa del centro storico di Copertino e lì, stando agli elementi che gli investigatori hanno potuto raccogliere, è scoppiata una lite per questioni di gelosia.