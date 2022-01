Milano, donna aggredisce il marito in casa con un coltello dopo una lite furiosa: arrestata una donna

Arrestata una donna di 46 anni con l'accusa di lesioni aggravate. E' quanto accaduto a Mediglia (Milano) dove, l'11 gennaio, una ha accoltellato il marito 43enne all'interno della loro abitazione.

In corso le indagini della procura di Lodi. Secondo quanto ricostruito finora, l'unica persona presente in casa era la donna. Non sono note, ad ora, le cause del litigio poi sfociato nella furiosa aggressione. L'uomo sarebbe stato colpito al fianco con un coltello con una lama di 30 centimetri, poi sequestrato dai militari all'interno dell'appartamento. Traportato d'urgenza al pronto soccorso del San Raffaele di Milano, ma le sue condizioni sono poi migliorate. Ora non sarebbe in pericolo di vita.