Ragazza vicentina scomparsa, trovato il tunisino che la portò via di casa: sarà espulso

Il 21enne rintracciato dalla polizia è pluripregiudicato per reati contro la persona, furto, rapina, ricettazione, minacce e droga. Ieri pomeriggio, dopo accertamenti tecnici, c'è stata l'irruzione degli agenti della Mobile di Ancona e Vicenza nella casa di via Marconi a Chiaravalle, dove il giovane si trovava dal fratello: sono in corso procedure di espulsione anche nei confronti di quest'ultimo, al quale è stato trattenuto il passaporto. In azione anche unità operative di pronto intervento delle Questure di Ancona e Perugia, e Polizia scientifica. Non era la prima volta che la 17enne si allontanava di sua spontanea volontà con il tunisino: in alcuni casi era tornata a casa da sola, come nei giorni scorsi, altre volte era stata rintracciata dalla polizia. Si erano per questo susseguite nel tempo varie denunce di scomparsa da parte dei familiari. Dopo l'ennesima nei confronti del tunisino, questi era stato oggetto di un procedimento penale per sottrazione consensuale di minorenne da parte della Procura di Venezia. Ad agosto era stato espulso ma, per un guasto tecnico sul velivolo che avrebbe dovuto rimpatriarlo, era stato di nuovo trasferito in un centro per il rimpatrio a Torino. Era seguita l'espulsione a cui il 21enne non aveva ottemperato, rendendosi irreperibile. Poi il nuovo allontanamento con la 17enne che, dal 24 ottobre scorso, era tornata spontaneamente a casa solo tre giorni fa.

Del caso si era occupato anche Chi l'ha Visto e sui social network si era sviluppato un vero e proprio tam tam con migliaia di commenti e indicazioni, alcune ritenute utili dagli inquirenti., 21 anni, il tunisino che ha una relazione sentimentale con una 17enne di Vicenza, Angelica, è stato rintracciato dalla Squadra mobile di Ancona a Chiaravalle e sarà immediatamente espulso.La ragazza si era allontanata con lui lo scorso 24 ottobre dalla città veneta ed era tornata solo tre giorni fa dalla sua famiglia. L'uomo, pregiudicato, ricercato e ritenuto pericoloso, è stato trovato presso l'abitazione di un suo familiare, nascosto in un armadio. Il giovane è stato denunciato per sottrazione di minorenne e nei suoi confronti sono state avviate le procedure di espulsione.