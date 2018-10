Rapina in banca, due arresti: c'è anche il ragazzo che guidava l'auto in cui fu ucciso Gabriele Sandri

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 10:33

Hanno fatto irruzione, ieri mattina, in una banca in zona Anagnina, a Roma, con il volto coperto e camuffati con delle parrucche, armati di taglierino e pronti a farsi consegnare 25mila euro da un cassiere. L'intervento della polizia, però, ha fatto sì che due rapinatori trentenni fossero arrestati: tra di loro c'è anche Marco Turchetti, amico di Gabriele Sandri che quel maledetto 11 novembre 2007 era alla guida dell'auto in cui il tifoso laziale fu ucciso dall'agente Luigi Spaccarotella.A darne notizia è Il Messaggero. Tutto è iniziato alle 9 di ieri mattina: Marco Turchetti, 29 anni, si trovava insieme al 30enne Tiziano Martelli, suo complice. Una volta entrati nell'agenzia di Mps dell'Anagnina, i due rapinatori hanno legato con delle fascette da elettricista e imbavagliato i dipendenti, chiudendoli in una stanza, mentre costringevano il cassiere a consegnare il bottino. Mezz'ora dopo è però giunto l'allarme alla sala operativa del 113, con due volanti giunte immediatamente sul posto. Gli agenti, dopo aver visto solo il cassiere che si è limitato a fare una smorfia per indicare la presenza dei rapinatori, sono intervenuti immediatamente per liberare gli ostaggi.Alla fine, i due rapinatori si sono arresi dopo una breve trattativa. Ad attenderli all'esterno c'era un terzo rapinatore, che faceva da palo su una Volkswagen Polo e sarebbe fuggito a piedi. Martelli e Turchetti sarebbero già noti alle forze dell'ordine, con il nome del 29enne che riporta a fatti drammatici come l'uccisione di Gabriele Sandri, 28 anni, nell'area di servizio di Badia al Pino (Arezzo) sull'A1. Per quell'episodio, il poliziotto Luigi Spaccarotella fu condannato a nove anni, mentre Turchetti, accusato di aver fomentato scontri con i tifosi juventini, fu assolto con formula piena. Ora però dovrà rispondere della rapina.