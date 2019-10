Reddito di cittadinanza e casa popolare non le bastano, così la donna di 53 anni ha deciso di arrotondare le sue entrate spacciando droga. Protagonista una 53enne che è stata arrestata dai carabinieri a Prato. In casa della donna i militari hanno rinvenuto, all'interno di un armadio, cinque chili di hashish suddivisi in panetti.





Secondo gli investigatori, nell'attività di spaccio ci sarebbero altre persone che aiutavano la 53enne, già nota alle forze dell'ordine per reati in materia di droga.

Martedì 1 Ottobre 2019, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 15:02

