Martedì 15 Gennaio 2019, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 12:32

Tutti a Rigopiano venerdì. Per ricordare le vittime della tragedia di due anni fa. Salvini e Di Maio ci saranno e la commozione loro e degli altri è naturale. Dieci milioni di euro il governo ha promesso per i familiari delle vittime. E sarà una cerimonia importante. Che s’intreccia come è ovvio con la campagna elettorale per il voto in Abruzzo del 10 febbraio. In cui Salvini e Di Maio non sono alleati ma competitor. Chi dei due a Rigopiano vincerà l’anticipazione della partita elettorale?