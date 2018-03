Siena, rissa in casa fra ballerine di night club: si prendono a bastonate e finiscono in cella

Tre giovani ballerine scatenano una rissa in casa e vengono arrestate dai carabinieri. Dopo aver lavorato in un night club, hanno fatto rientro nel loro appartamento, che condividono con altre ragazze, e per motivi imprecisati, forse futili, è scoppiata una zuffa a colpi di bastoni. Erano le 7 di domenica mattina, quanto è giunta una telefonata al 112 che richiedeva un intervento urgente per una rissa all'interno di un appartamento nel centro storico di Poggibonsi ( Siena). I carabinieri del nucleo radiomobile di Poggibonsi, giunti tempestivamente su posto, si sono trovati davanti una scena surreale: suppellettili e mobili distrutti, sangue sulle pareti e tre giovani donne ancora intente a fronteggiarsi con bastoni e altri oggetti contundenti.LEGGI ANCHE: Rapine e risse, allarme far west a Pescara Le tre donne, che presentavano tutte ferite al collo, escoriazioni multiple e una di esse anche un trauma cranico, sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale Campostaggia di Poggibonsi, dove sono state giudicate guaribili in 10 giorni. Le tre donne, sono due sorelle di origine marocchina mentre l'altra è una cittadina romena, svolgono il lavoro di ballerine presso un locale notturno della Val d'Elsa e dividono l'appartamento di Poggibonsi con altre ragazze che svolgono la medesima attività. Dopo i rilievi nell'appartamento da parte dei carabinieri e la ricostruzione, non semplice, della dinamica dei fatti, per le tre donne sono scattate le manette in quanto ritenute responsabili del reato di rissa e lesioni personali e immediatamente poste a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.