Rita Trevisan, trovato in un canale il corpo della pensionata scomparsa 2 mesi fa. Il figlio: «Spero sia stato un incidente»

Il corpo di Rita Trevisan, la pensionata di 86 anni scomparsa da casa sua il 4 febbraio scorso, è stato ritrovato oggi in un canale a Bollate, in provincia di Milano. La donna era sparita dalla vicina Baranzate due mesi fa. La sua identità è stata confermata dopo il ritrovamento della borsetta, che era sotto il corpo della donna, con all'interno portafogli e documenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che al momento esclude che la donna sia stata vittima di un'aggressione. La Procura di Milano ha disposto l'autopsia sul corpo di Trevisan, per accettare le cause del decesso. Al momento l'ipotesi più probabile è che la donna si sia confusa e poi smarrita, imboccando un sentiero in direzione di Baranzate, tra una proprietà industriale e un'abitazione privata, mentre faceva ritorno a casa e che sia poi caduta nel canale.

Gabriella Battistella trovata morta nel Tevere: la donna era scomparsa da una settimana. Del suo caso si stava occupando "Chi l'ha visto?"

Il figlio Roberto: «Spero sia stato un incidente»

Ai microfoni de "La Vita in Diretta", il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, il figlio Roberto ha dichiarato: «Sì, mi confermano che è la mamma, l'hanno trovata - ha detto addolorato - Almeno possiamo celebrarne il corpo.

Speriamo sia un incidente, come sembra. Qui ci sono i Ris di Parma e il medico legale, ci diranno qualcosa in più nei prossimi giorni. Io ho sempre pensato al peggio, spero che mamma si sia persa, che sia stato un incidente o una fatalità».

Il giorno della scomparsa, racconta, «ero passato di qua con mio fratello, anche nei canali limitrofi, abbastanza impraticabili, ma asciutti. Mai avremmo pensato che potesse arrivare fino a qua. Una donna di 86 anni che magari ha perso l'orientamento, è andata in panico, però mi dà da pensare». Il figlio della donna ha poi aggiunto: «Avevo tutti degli altri pensieri molto più agghiaccianti ma spero proprio di essermi sbagliato e invece che sia stato un incidente purtroppo in una passeggiata fatale. Comunque nei prossimi giorni ci faranno sapere se ci sono state delle altre evidenze, però io spero proprio di sbagliarmi, anche per chiudere un capitolo e stare più sereni tutti quanti».