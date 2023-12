Roberta Cortesi sparita da Malaga dal 25 novembre. «Aveva conosciuto un uomo»: quella strana telefonata

Roberta Cortesi è sparita nel nulla. Nessuna traccia della 36enne originaria di Osio di Sotto (Bergamo) che dallo scorso 25 novembre non ha più dato sue notizie alla famiglia. Era a Malaga, dove si era trasferita due anni fa. «Le è successo qualcosa», dicono la mamma e della sorella. «Potrebbe essere stata uccisa. Avrebbe trovato il modo di farci sapere se si fosse allontanata volontariamente».

Roberta Cortesi sparita, la storia

La Cortesi, laureata in Lettere, lavorava nel turismo e negli ultimi tempi stava facendo la cameriera a Malaga.

​Roberta Cortesi scomparsa a Malaga, gli investigatori: «Non si esclude alcuna pista». I familiari: «Abbiamo paura»

Roberta Cortesi, scomparsa a Malaga da 11 giorni. La famiglia a Bergamo: «Le è successo qualcosa, temiamo sia stata uccisa»

LE PISTE

Gli inquirenti, intanto, fanno sapere di stare seguendo più piste. Ma la sensazione che a Roberta sia accaduto qualcosa di brutto cresce, man mano che scorrono i giorni: sono più di due settimane da quel 25 novembre 2023, alle 12.20, quando la 36enne ha inviato l'ultimo messaggio Whatsapp alla madre. Poi più nulla. Da quel momento il cellulare di Roberta Cortesi si spegne per sempre. Il 28 novembre, però, al ristorante dove la donna lavora come cameriera arriva la telefonata di una voce femminile che si presenta come Roberta: «Non vengo al lavoro, ho perso il cellulare». Il titolare, che non la vede da tre giorni, la licenzia in tronco. Il numero da cui proviene la strana telefonata, rintracciato da chi indaga, è quello di un altro ristorante della zona, dove nessuno si ricorda di quella chiamata. L'ipotesi dunque di un tentativo di depistaggio.

E ancora un altro tassello, fornito dalla padrona di casa di Roberta a Malaga. La donna racconta di aver sentito sempre una voce femminile entrare nella stanza di Roberta e dire sbrigativamente «ho perso il telefono, ciao», ma senza essere sicura che fosse proprio quella della 36enne. Nel frattempo gli oggetti della cameriera, però, sono stati fatti sparire nel nulla. Come la stessa Roberta Cortesi, sparita nel nulla appunto.