Alfredo Campagna, il presidente M5S del XIV municipio a Roma (non vaccinato) positivo al Covid: «Non sto molto bene»

Il mini-sindaco grillino del XIV Municipio di Roma, Alfredo Campagna, mai vaccinato contro il Covid, ha contratto il virus. Il suo non è un nome qualunque nel sottobosco dei politici M5S: è un fedelissimo di Virginia Raggi, amico di famiglia, compagno di banchetti di Andrea Severini, il marito dell’ormai quasi ex sindaca della Capitale.

Non a caso nelle chat del Movimento da ieri c'era chi si interrogava: avrà incontrato Virginia di recente? È per questo che la sindaca ancora non è andata a votare al seggio della borgata Ottavia? In Campidoglio però fanno sapere che Raggi ha votato stamattina, intorno alle 10. Contattato al telefono, Campagna dice solo: “Non sto molto bene, aspetto una chiamata da parte della Asl”. Non risponde invece alla domanda sul vaccino mancato.

Raggi non si è vaccinata, dopo essersi ammalata di Covid a novembre, quasi un anno fa. "Ho gli anticorpi alti", ha sempre sostenuto. Il marito nel 2017 ha appoggiato posizioni no vax.