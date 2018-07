Roma, arrestato violentatore seriale: sospetti su almeno sei casi

uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma. L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le indagini al pm Stefano Pizza: il pm ha chiesto al gip la convalida dell'arresto per il reato di violenza sessuale e l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare. Il sospetto degli inquirenti è che lui sia autore di almeno sei episodi di molestie sessuali.



Giovedì 12 Luglio 2018, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2018 19:51

L'uomo è stato bloccato dalla polizia in via del Corso, nel centro storico della Capitale. Intorno alle 13.30 di ieri una volante della polizia in transito lungo la strada è stata fermata da alcuni passanti che hanno indicato l'uomo come l'autore di molestie sessuali nei confronti di alcune ragazze. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un 43enne italiano. È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.