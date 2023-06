Lotta alla depressione, premiazione alla Camera dei Deputati

Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati sono stati consegnati speciali riconoscimenti ai professionisti che si sono distinti per il comprovato e costante impegno in campo sociale, ed in particolare nella lotta alla depressione, nell’ambito dei propri settori di competenza, prevalentemente: giornalismo e salute. La cerimonia ha avuto luogo durante la conferenza stampa del convegno "Un Pensiero per Fiorella Fabiola".

I riconoscimenti sono andati a tutti gli eccellenti relatori del convegno : Magda Mancuso, ideatrice del convegno, Teresa Lucianelli, giornalista professionista, fondatrice di "InsiemeperilTerritorio" e della sua Squadra solidale di eccellenza, Pietro Prevete, presidente Commissione regionale Psichiatria, massimo dirigente psichiatra e psicoterapeuta, Giò Di Sarno, direttrice artistica di Salotto Tevere, Rosalia Ciorciaro nutrizionista, Manuela Morra, psicologa, Massimo Sparnelli, giornalista, portavoce della Fondazione Ripacandida e Ginestra, Antonio Vitale, dirigente medico Ortopedia. Tributi anche agli imprenditori Domenico Contessa e Fabio Palazzi, Noemi Gherrero, conduttrice, Teresa Moccia, cantante.

Ringraziamenti per l’importante contributo all'on. Pino Bicchielli ed alla Fondazione Ripacandida e Ginestra presieduta dal poeta e scrittore ing. Francesco Terrone. Nell'occasione, Magda Mancuso ha presentato il suo breve racconto “Fiorella Fabiola: la mia dimensione”, dedicato al rapporto con la gemella, scomparsa in seguito ad una grave forma di depressione.