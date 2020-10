Roma, 17 positivi al Covid al liceo Russell sulla Tuscolana: classi in quarantena e test a tappeto

Apprensione tra i genitori, gli alunni e il personale in servizio al liceo classico Bertrand Russel, a Roma, in zona Tuscolana. Nell'istituto, infatti, sono stati registrati 17 positivi al Covid. La situazione nella scuola sarebbe esplosa nei giorni scorsi, dopo la comunicazione da parte della famiglia di uno studente risultato contagiato dal virus e appartenente a una classe quinta del plesso centrale. Come comunicato dall'istituto «i casi accertati di positività sono 1 in una classe quarta e 2 in una classe quinta nella sede di via Tuscolana e 12 in una classe quarta nella sede di via La Spezia» a cui si aggiunge «un collaboratore scolastico in servizio presso la sede di via La Spezia».

Immediatamente scattate le procedure, con i docenti e i compagni che sono stati messi in quarantena. Sanificati l'aula e tutti i bagni del piano. La Asl Roma 2, competente per il territorio, ha avviato inoltre uno screening nell'istituto, effettuando test a tappeto anche nei vari plessi, per stabilire le misure da adottare. I genitori si sono mobilitati, con la possibilità di intraprendere un "mini lockdown". Al momento, comunque, si dovrebbe procedere alla quarantena solo per le classi coinvolte.



