Litiga con la ragazza e cerca di impiccarsi: 19enne in pericolo di vita

Ha litigato con la ragazza e poco dopo ha provato a togliersi la vita impiccandosi. E' successo questa mattina a Roma: un ragazzo di 19 anni ha cercato di impiccarsi alla ringhiera del terrazzo con un lenzuolo, dopo aver litigato con la ragazza.

Dopo il diverbio, la giovane si era allontanata, come spesso capita dopo un litigio di coppia, e si era spostata in un'altra stanza. Dopo aver visto che il ragazzo non arrivava è andata a cercarlo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati