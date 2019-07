Roma, dimentica le chiavi di casa, si arrampica al balcone e precipita: Ruben morto a 31 anni sotto agli occhi del fratello

Un ragazzo di 31 anni, Ruben Iamundo, è morto a Roma dopo che domenica notte era precipitato da un'altezza di 5 metri mentre cercava di entrare a casa arrampicandosi dal balcone, dopo aver dimenticato le chiavi: una tragedia avvenuta a Ladispoli, dove il giovane viveva. Trasportato d'urgenza in ospedale, Ruben è morto ieri pomeriggio: rimasto fuori di casa, aveva tentato di risalire arrampicandosi, ma è caduto battendo violentemente la testa, un dramma avvenuto sotto gli occhi di suo fratello.









DOLORE SU FACEBOOK Sul profilo Facebook di Ruben tanti i messaggi di affetto e vicinanza: Ladispoli è scossa per la tragedia, sotto choc il fratello e la fidanzata. una recinzione, per poi cercare di raggiungere dal muretto i due balconi fino al terzo piano, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato di schiena battendo la testa sul pavimento. Il fratello ha visto tutto e ha subito chiamato il 118, dopo aver tentato disperatamente di rianimarlo: ai carabinieri lui, la fidanzata e una vicina di casa hanno dato tutti la stessa versione, ribadendo l'ipotesi della caduta accidentale, unica valutata sin dall'inizio.Sul profilo Facebook di Ruben tanti i messaggi di affetto e vicinanza: Ladispoli è scossa per la tragedia, sotto choc il fratello e la fidanzata.

Non ci sono parole per quello che è successo. Condoglianze a tutta la famiglia

, scrive Monica su Facebook.

Sabato era rimasto a pranzo nel nostro locale, siamo addolorati per questa perdita

, sostiene Gino.

Un ragazzo solare

, confida un altro. «Come si fa… quello me devi spiegà», scrive Mattia, suo carissimo amico.

Martedì 9 Luglio 2019, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 11:22

Ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato trasportato con l'eliambulanza, Ruben non ce l'ha fatta e ieri pomeriggio è morto: i familiari, scrive il quotidiano Il Messaggero, avrebbero dato il consenso per la, per far sì che possano salvare altre vite umane. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri di Ladispoli, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia su disposizione della Procura della Repubblica.Il dramma è avvenuto in via del Porto a Ladispoli, nel quartiere Caere Vetus, non lontano dal municipio di piazza Falcone: Ruben, un tecnico informatico che lavorava a Roma, era in casa sua con la fidanzata quando per via di un litigio lei sarebbe andata via, intorno alle 2.30 di notte. Il 31enne è dunque uscito per raggiungerla, ma ha dimenticato le chiavi attaccate alla porta dall'interno: impossibile a quel punto rientrare senza chiamare i vigili del fuoco.Così il giovane ha deciso di scavalcare il balcone per entrare da lì: una decisione che gli è costata la vita. Ruben ha scavalcato