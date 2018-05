Sana, l'italo pachistana uccisa perché non voleva sposarsi: «È stata strangolata»

Sana Cheema, la giovane italo-pachistana morta il 24 aprile in Pakistan in una vicenda di sospetto 'delitto d'onorè, è stata strangolata secondo i risultati dell'autopsia realizzata dal Laboratorio forense del Punjab. L'autopsia, rivela il rapporto di cui l'ANSA ha ricevuto un estratto, mostra che «l'osso del collo è stato rotto», indizio che orienta verso un decesso per strangolamento.



La pakistana di 25 anni cresciuta a Brescia sarebbe stata uccisa durante un viaggio nel suo Paese perché intenzionata a sposare un italiano. Il padre, un fratello e uno zio sarebbero in stato di fermo con l'accusa di omicidio. La ragazza sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato.

Mercoledì 9 Maggio 2018, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA