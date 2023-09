Sara Sharif uccisa a 10 anni in casa: arrestati padre, matrigna e fratello. Avevano denunciato la scomparsa della bambina

Svolta nelle indagini sulla morte della piccola Sara Sharif. I tre parenti della bambina di 10 anni uccisa lo scorso 10 agosto nella casa della sua famiglia a Horsell, vicino a Woking, nel sud del Regno Unito, sono stati arrestati una volta tornati nel Paese dal Pakistan. Lo riporta la Bbc.

Il padre Urfan Sharif, la matrigna Beinash Batool e suo fratello Faisal Malik sono stati fermati all'aeroporto di Gatwick dopo essere atterrati da un volo partito da Dubai.

