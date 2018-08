Sabato 11 Agosto 2018, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2018 15:48

Giallo in, dove un'imbarcazione è affondata e due persone hanno perso la vita. In un primo momento il secondo occupante era stato dato per disperso a largo del litorale di, sulla costa settentrionale dell'isola. La barca è affondata in località, in provincia di Sassari, questa mattina.Le vittime dell'incindente sono state entrambe recuperate. Il primo morto è stato trovato sugli scogli, il secondo è stato scoperto all'interno della cabina, semiaffondata, della piccola barca, che si trova molto vicino alla riva. Sul posto anche i tecnici della Scientifica e i vigili del fuoco.