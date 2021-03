Camminano sul sentiero e scoprono i resti di uno scheletro umano

I resti di uno scheletro umano sono emersi dal terreno ai piedi di una piccola frana nei pressi della chiesa di Santa Caterinella, a Tretto di Schio (Vicenza). A scoprirli è stato un gruppo di giovani escursionisti che domenica stava percorrendo un sentiero che da Santa Caterinella arriva al monte Novegno.

Dalla terra spuntavano alcune ossa umane e il pezzo di un teschio. Ora custoditi nella caserma dei Carabinieri di Schio, in attesa di essere analizzati. La Procura per il momento non ha disposto ulteriori accertamenti nella zona. Lo scheletro, secondo le prime ipotesi, sarebbe piuttosto datato: apparterebbe ad un uomo vissuto tra la fine dell'800 e l'inizio del '900.

