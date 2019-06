Sea Watch forza il blocco, il capitano: «Entriamo a Lampedusa, naufraghi allo stremo»

Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa . So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo

.

LEGGI ANCHE

«Ieri sera la Commissione ha ricevuto una richiesta di sostenere in maniera proattiva gli Stati membri che cercano soluzioni di ricollocamento per le persone che si trovano a bordo della Sea Wacht una volta sbarcati». Lo ha detto una portavoce dell'esecutivo Ue rispondendo a chi le chiedeva se Bruxelles possa svolgere un ruolo di coordinamento sulla Sea Watch 3. «Stiamo agendo su questa richiesta e siamo in contatto con vari Stati membri», ha aggiunto.

Mercoledì 26 Giugno 2019, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», così la comandante della, la capitana tedesca(31 anni), su Twitter alle 14.04«In 14 gg - ha scritto l'equipaggio - nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La ns Comandante non ha scelta».