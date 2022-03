Smart working prorogato, niente vincoli fino a luglio. Si va verso una legge quadro

Non è ancora tempo del ritorno in ufficio. Lo smart working nel settore privato va avanti ancora con le regole di emergenza. La data del primo aprile che fino a pochi giorni fa sembrava quella avrebbe riportato tutti i dipendenti al lavoro dietro le scrivanie, slitterà ancora. Nel decreto sul Covid approvato ieri dal consiglio dei ministri, la nuova scadenza per tornare alle vecchie regole, quelle ordinarie, è stata spostata al 30 giugno....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati