Sorprende il ladro in casa: stava scappando con tre orologi appena rubati

I carabinieri, a seguito di chiamata al 112, è intervenuta in via Oglio di Montesilvano (Pescara), ove un residente, nel rientrare in casa vi aveva sorpreso un ladro. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccare l’uomo, successivamente identificato in R.M.L.S. classe 86, sulla cui persona sono stati rinvenuti e recuperati tre orologi appena asportati dall’abitazione.

Una ispezione dei luoghi ha consentito poi di rinvenire una macchina fotografica, un subwoofer e due biciclette che il malvivente aveva già asportato dall’abitazione e occultato a breve distanza dall’abitazione. Nel corso dell’udienza tenutasi nella giornata di ieri con rito direttissimo l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.