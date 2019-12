SPOLETO - Giallo per il rinvenimento di un cadavere nel tratto ferroviario tra Spoleto e Campello, all'altezza di Madonna di Lugo. La scoperta è stata fatta lunedì mattina intorno alle 9.40, quando i macchinisti del treno regionale 2840 Roma-Perugia, con 150 viaggiatori a bordo, ha scorto un corpo senza vita a ridosso dei binari (si tratterebbe di una donna). Il traffico ferroviario tra Spoleto e Foligno è stato interrotto, chiusi alcuni passaggi a livello. Sul posto è al lavoro la Polfer, insieme alla Polizia Scientifica. In arrivo anche magistrato è medico legale. . Per i passeggeri a bordo del regionale è stato istituito un bus sostitutivo. Ultimo aggiornamento: 12:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA