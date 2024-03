Mamma di cinque figli muore a 38 anni al lavoro in hotel: «Malore improvviso». Le colleghe sotto choc

Un malore improvviso al lavoro si è portata via Mimoza Krasniqi, morta a soli 38 anni. La notizia è circolata rapidamente a Spinea, in provincia di Venezia, dove la donna viveva. Mimoza, che era originaria del Kosovo ma viveva in pieno centro a Spinea dal matrimonio lascia il marito e 5 figli, di cui una sola maggiorenne. I più piccoli frequentano le scuole elementari e medie della città. «Era da poco tornata al lavoro, perché con 5 figli prima non era semplice», dicono le amiche e le colleghe che lavoravano con lei in un hotel. La notizia è circolata come un fulmine a ciel sereno nelle chat e poi in città a partire dalla giornata di venerdì.

Mimoza Krasniqi, per tutti Moza, ha avuto un malore improvviso mentre si trovava nell’hotel in cui lavorava come cameriera.

Le cause del malore sono ancora incerte. La figlia maggiore, che ha da poco compiuto 18 anni, ha lasciato un commovente ricordo della mamma accanto a una storia che le vede assieme e sorridenti e alle parole «Farò di tutto per la famiglia», le commoventi parole della figlia che ha pubblicato una foto in compagnia della madre.

«Era una signora di una gentilezza e di una semplicità incredibile», la ricorda invece una vicina di casa, «che si è fatta notare per la sua vitalità e disponibilità, è sempre stata una presenza costante ma quasi in disparte. Teneva tantissimo alla sua famiglia, e ha cercato di risolvere come poteva al meglio i problemi che le si sono presentati davanti. Il compagno era spesso assente per lavoro, e quindi è lei che in pratica ha cresciuto i figli dando tutto l’aiuto possibile». Alcuni dei genitori dei compagni di scuola dei tre figli più piccoli, che frequentano tutti il comprensorio scolastico Furlan a Spinea, hanno deciso di unire le loro forze in qualsiasi maniera possa essere utile alla famiglia, ovviamente in maniera anonima. I funerali di Mimoza, per decisione della famiglia, si terranno in Kosovo.