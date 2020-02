Sposi scompaiono nel nulla il giorno delle nozze: sindaco e parenti li aspettano inutilmente

C’è chi ha pensato a uno scherzo, chi all’indecisione dell’ultimo istante, chi a una romantica fuga d’amore. Lei, 50enne segretaria in una storica azienda, lui 55enne imprenditore nel settore del mattone. Stanno insieme da tempo, e da qualche mese cullano un sogno: sposarsi ad Asolo, uno dei borghi più belli d’Italia. Scelgono la data, prenotano la sala consigliare e pagano tutto in anticipo. E inevitabilmente per loro scatta quel conto alla rovescia, ossia il meccanismo emotivo che scandisce le grandi attese. É finalmente l’otto febbraio arriva. È sabato, quattro giorni fa: i rintocchi del campanile segnano le 11. Nel municipio addobbato a festa ci sono già il sindaco, i testimoni, i parenti e gli amici. Tutto è pronto, tutto è addobbato per il grande evento. Ma l’imprenditore e la segretaria non arrivano. E non arriveranno mai.

Ultimo aggiornamento: 18:43

