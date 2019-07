Venerdì 12 Luglio 2019, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2019 12:51

Tragedia sulla strada provinciale Fermana dove un ragazzo si è tolto la vita lanciandosi dal ponte. E' successo questa mattina introno alle 7: il giovane, residente nell'entroterra fermano, ha parcheggiato la sua Fiat Punto su una piazzola dell'autostrada A14 e si è lanciato dal cavalcavia sulla strada Fermana. Immediato l'intervento dei soccorritori della Croce Azzurra, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia, i Carabinieri e la Polizia Locale.Si tratta del secondo episodio dello stesso tipo in pochi giorni fa: domenica scorsa, infatti era stato un uomo di 5 anni a lanciarsi dallo stesso ponte.