Taglia il pene all'ex marito con un coltello, l'uomo voleva costringerla ad un rapporto sessuale

Si stavano separando, ma quello che doveva essere un incontro chiarificatore è andato male: ad avere la peggio è stato l'uomo. Accade a Marghera, in Veneto, dove la lite tra una coppia è finita con la donna che ha preso un coltello ed ha quasi amputato il pene dell'ormai ex partner.

Pozzuoli, marito spara e uccide la moglie dopo una lite: poi si toglie la vita davanti ai figli

La lite

I due protagonisti della vicenda, scrive Il Mattino di Padova, sono entrambi stranieri e vivono da anni in Italia: si sono trovati a casa di lei per cercare un accorto sulla gestione della figlia, ma lui avrebbe tentato un approccio sessuale, rifiutato dalla donna che a quel punto, per difendersi dall'ex partner che si era denudato, lo ha colpito con un coltello nelle parti intime.

La ferita si dimostra in breve tempo più grave del previsto: la coltellata aveve infatti staccato di netto una parte dell'organo. Per rimettere le cose a posto è servito un delicato intervento chirurgico all'ospedale dell'Angelo, dove l'uomo è stato trasportato d'urgenza pochi minuti dopo la colluttazione.