Covid Roma, record di tamponi prima del cenone di Natale: 44.931 in 24 ore (oltre la metà nelle farmacie)

Nel Lazio è record di tamponi rapidi in vista del cenone di Natale e degli altri appuntamenti in famiglia per le feste natalizie. Si è registrato infatti il record di test antigenici rapidi - riferisce la Regione - 44.931, di cui oltre 25 mila eseguiti nelle farmacie. «È il numero più alto di test mai eseguito in un giorno dall'inizio della pandemia».

Anche oggi a Roma erano visibili file, anche di una decina di persone, fuori dalle farmacie. Una precauzione anti-Covid scelta da molti prima di incontrare a tavola amici e parenti.

