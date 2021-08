Fuori strada con la moto, muore a 31 anni

Ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada. Un tragico incidente che non gli ha dato scampo. Notte di Ferragosto drammatica sulla strada che collega Pulsano a Monacizzo, in provincia di Taranto. Per cause in corso di accertamento, poco prima delle due, un artigiano di 31 anni ha perso il controllo della sua moto ed è finito in un terreno che costreggia la carreggiata. Il drammatico incidente è costato la vita al 31enne...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati