Tempesta Ciaran in arrivo, rischio violenti temporali e alluvioni. Dove e quando colpirà, le previsioni

È stata ribattezzata tempesta Ciaran. Quando colpirà l'Italia? E dove? Nel Regno Unito è già scattata l'allerta. Rischio inondazioni in diverse zone dell’Inghilterra, della Scozia e del Galles. Ci sono anche avvisi per violenti temporali anche in Irlanda del Nord.

Dalle prime ore di novembre un vortice attraverserà l'Atlantico e si approfondirà rapidamente, fino a posizionarsi sulle Isole Britanniche nella giornata di giovedì 2. Una vera e propria tempesta atlantica, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 130-160km/h. C'è il rischio di violente mareggiate. Da questo fenomeno ne deriverà un'intensa perturbazione che colpirà giovedì 2 novembre Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra. Piogge e rovesci, anche di forte intensità, si porteranno su Belgio, Olanda e settori occidentali della Germania. E anche in Italia, di seguito le previsioni.

Dove e quando colpità

Segnate sul calendario il 2 novembre, perché sarà questo il giorno in cui si scatenerà. Il fronte raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni nordoccidentali e dall'alta Toscana, secondo quanto indicato da 3bmeteo. Fenomeni, anche di forte intensità, arriveranno in Liguria, specie di Levante, Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Verbano. Ma anche sulle Alpi e alte pianure lombarde, Trentino, alto Veneto e Friuli VG, con locali picchi pluviometrici di 100/150mm. Venerdì la perturbazione allenterà la presa al Nord e si sposterà al Centro. Raggiungerà poi i settori tirrenici meridionali con piogge e temporali comunque di intensità inferiori rispetto a quelli che avranno coinvolto il Nord Italia e la Toscana.

Arriva la neve

Sarà anche l'occasione per altre nevicate sulle Alpi mediamente oltre i 2000m, a tratti anche a quote inferiori in corrispondenza dei fenomeni più intensi sulle zone occidentali.

Quanto dura

Non c'è l'alta pressione a frenarla ed è libera di viaggiare sul Mediterraneo, portando piogge, temporali, forti venti e mareggiate: la perturbazione in azione in Italia e in buona parte dell'Europa, con il vortice particolarmente intenso centrato sull'Islanda, sarà seguita da un secondo 'minimò nel weekend, e resterà nel nostro Paese per almeno altri 10 giorni. «In questa fase - spiega Tommaso Torrigiani, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr - l'Europa e il Mediterraneo non hanno alcuni tipo di protezione, perchè manca l'alta pressione che per diverse settimane ha garantito bel tempo al nostro Paese e non solo. Si assiste quindi a una libera discesa delle perturbazioni attraverso la porta atlantica fino al Mediterraneo».