Roma, tafferugli tra polizia e manifestanti al sit-in "No lockdown" a Campo de' Fiori

Dal tentativo di esplosione di un petardo alle corse di un gruppo di manifestanti che si è staccato dal corteo principale e si è spostata nell'adiacente piazza Farnese, dove c'è la sede dell'ambasciata di Francia, per raggiungere Montecitorio. Sono stati fermati dalla polizia. C'è molta tensione alla manifestazione contro un nuovo lockdown a Campo de' Fiori a Roma.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli, nuova protesta a Santa Lucia: in piazza b&b,... LA CURIOSITÀ Lockdown a Napoli, ultimi pranzi sul Lungomare: «La chiusura...

Ora, la situazione è tornata alla calma e una cinquantina di manifestanti sono controllati a distanza in piazza Trilussa a Trastevere. Il gruppo, sono le "Mascherine tricolori", è monitorato a distanza dalle forze dell'ordine.

Chi sono le Mascherine tricolori? È un movimento sovranista nazionale vicino a CasaPound.

Alcuni sventolano la bandiera con i colori dell'Italia e indossano mascherine tricolori. «La colpa è solo loro che non hanno chiuso per tempo i confini per non dare ragione all'opposizione. Questa piazza nonostante tutto è numerosa per essere sabato sera. Questo governo deve andare a casa, non c'è più tempo per la cautela», dice al microfono un manifestante. Molti manifestanti in piazza - ci sono anche alcuni esponenti di estrema destra - hanno chiesto le dimissioni del governo. La manifestazione è stata a lungo pacifica ma poi c'è stato un cambio di toni con lancio dei fumogeni e lo spostamento in Campo de Fiori.

Stamattina le proteste erano a piazza della Rotonda a Roma, poi a Ostia è stata organizzata una manifestazione di solidarietà ai commercianti. A Campo de' Fiori stanno protestando le Mascherine tricolori per dire «No a un nuovo lockdown». Alle 18, infine, la protesta «Tu ci chiudi, tu ci paghi» in piazza Indipendenza cui parteciperanno Movimenti sociali e sindacali. «Negazionista no, ma nemmeno cog...», «tu ci chiudi, tu ci paghi», «se non cambierà lotta dura sarà» e «la crisi la pagassero i ricchi». Sono solo alcuni degli striscioni e dei cori intonati da gruppi antagonisti, Rifondazione Comunista, vari movimenti, precari e sindacati di sinistra che si sono radunati in Piazza dell'Indipendenza. I manifestanti chiedono a gran voce che parta un corteo di protesta per le vie adiacenti. La polizia però ha circondato tutta la piazza.

Covid Italia, bollettino oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi contagi e 297 morti. Rapporto positivi-tamponi al 14,7%

Da Genova a Palermo: la protesta infiamma le piazze italiane

Scontri nelle città, Lamorgese: frange violente strumentalizzano le proteste, cittadini prendano le distanze

Ultimo aggiornamento: 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA