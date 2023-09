Termini, cadavere trovato in stazione vicini ai binari: è un 64enne del Ghana. Treni in ritardo

L'allarme alla stazione Termini per il corpo di un uomo trovato sui binari ormai senza vita è scattato oggi nella tarda mattinata. Per consentire agli agenti della Polfer di procedere con i rilievi è stata disposta la sospensione - - dalle ore 12.25 - della circolazione ferroviaria. Con rallentamenti fino a 120 minuti o variazioni per i treni in partenza/arrivo dai binari 1 a 10.

Termini, cadavere trovato in stazione vicini ai binari: treni in ritardo e circolazione nel caos

Le indagini

Intorno alle 14, i ritardi sono stati stimati a 90 minuti e sono rimasti chiusi i binari da 6 a 10. Intanto proseguono le indagini sull'uomo trovato morto. Secondo i primi accertamenti si tratta di uno straniero di origini ghanesi di 64anni. Gli investigatori stanno già visionando le telecamere di video sorveglianza. Secondo i primi rilievi, sarebbe stato investito da un treno in corsa.