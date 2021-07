Badante polacca di 34 anni precipita dal balcone: è gravissima

Una donna di 34 anni è precipitata dal terzo piano - da un'altezza di circa 12 metri - del balcone di casa: è gravissima. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri verso le 16.30 in via Morganti, una traversa di viale Bovio, a Teramo. Alcuni passanti hanno assistito attoniti alla scena. Hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari dopo aver rianimata e stabilizzata la donna, l’hanno trasportata all'ospedale Mazzini dove è stata ricoverata in rianimazione: sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo anche i carabinieri per gli accertamenti. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dalla caduta accidentale mentre stava facendo le pulizie, al gesto volontario. In mattinata verranno ascoltati alcuni testimoni. Al momento non è chiaro si trovasse sola o se con lei ci fossero altre persone. La 34enne, B,M., originaria della Polonia, da alcuni anni è residente a Teramo e lavora come badante. Ieri era il suo giorno libero ed era nel suo appartamento.

