Terremoto, a Milano forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.9

​Terremoto a Milano: forte scossa pochi istanti prima delle 17. Il sisma è stato avvertito distintamente anche ai piani bassi delle abitazioni. Tante le telefonate ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Secondo l'Ingv il terremoto delle 16.59 ha avuto una magnitudo di 3.8 con epicentro a Trezzano sul Naviglio a una profondità di 8 chilometri. Questa la prima nota dell'Ingv che poi ne ha diffuso una su una scossa alla stessa ora con epicentro a Pero (profondità a 56 chilometri) con magnitudo 3.9.

I primi accertamenti

La scossa non avrebbe causato danni particolari. Lo rendono noto dopo i primi accertamenti i vigili del fuoco, impegnati a verificare le conseguenze della scossa che è stata avvertita dalla popolazione. Al momento sono segnalati solo alcuni interventi per lo sblocco di porte uscite fuori asse.

La scossa, secondo quanto sembra di capire dalle prime testimonianze, è stata sentita in tutta la provincia di Milano, nel monzese, e anche nella provincia di Varese. Il sito dell'Ingv, in un primo momento, è andato in 'down' per le troppe richieste di accesso. L'epicentro del terremoto è a Trezzano sul Naviglio, un comune della città metropolitana a undici chilometri da Milano, in piena pianura padana.

