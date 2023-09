Terremoto oggi in Marocco, scossa magnitudo 6.8: blackout e linee telefoniche interrotte a Marrakech

Una forte scossa di terremoto si è verificata alle 22,45 in Marocco. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato una magnitudo del 6.8. A Marrakech è andata via la luce.

Il terremoto è avvenuto a una profondità di 10 chilometri, ha riferito il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz). Paura in diverse città dove la gente si è riversata in strada.

Nelle ultime 24 ore in Marocco erano state registrate 13 scosse, fino a quella più forte di magnitudo 6,8 in serata. Attimi di panico a Marrakech e in tutto il Marocco.

Terremoto in Marocco

L'epicentro è stato a circa 56 km a ovest di Oukaimeden. Forti scosse sono state probabilmente avvertite nelle aree nelle immediate vicinanze dell'epicentro, da leggere a moderate in altre parti del Marocco. Non sono state diffuse informazioni di danni o vittime a seguito del terremoto; tuttavia, sono possibili danni significativi vicino all'epicentro. Potrebbero volerci diverse ore prima che le autorità possano condurre valutazioni esaustive, soprattutto nelle aree remote.

🇲🇦 — DEVELOPING: Residents in Marrakech panic after a powerful 6.8 earthquake struck Morocco.



pic.twitter.com/8A3sx1mhO0 — Belaaz News (@TheBelaaz) September 8, 2023

Probabili scosse di assestamento sono attese nei prossimi giorni. Le autorità potrebbero chiudere temporaneamente le infrastrutture di trasporto nella zona del terremoto per verificare eventuali danni.