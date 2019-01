Domenica 6 Gennaio 2019, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in provincia di Isernia . Una scossa di magnitudo 3.0 è stata avvertita nella zona di Acquaviva di Isernia alle 10.50. L'istituto nazionale di vulcanologia ha segnalato una profndità di soli nove chilometri. Molta paura a Isernia, nei comuni molisani limitrofi e nella provincia di Caserta, ma per fortuna, almeno stando alle prime informazioni, non ci sarebbero stati danni e feriti.