Furti in negozi e capannoni industriali, presa la banda di stranieri: tre sono fuggiti

I loro obiettivi erano industrie, capannoni ed esercizi commerciali. Oggi, i ladri di professione sono stati fermati dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, nell'ambito dell'operazione Salandra. Tre gli arresti eseguiti: in manette sono finiti Florin Stefan Dinu, Ionut Madalete e Sula Shaqir, gli altri tre della banda su cui c'è un mandato di cattura sono irreperibili: si tratta di due cittadini romeni e quattro albanesi che sono accusati di furti aggravati commessi tra il 2020 e il 2021 in varie località delle province di Benevento, Caserta, Isernia, Salerno, Potenza e Matera. L'indagine - coordinata dalla Procura di Benevento - è stata portata avanti dalla stazione carabinieri di Grazzanise tra il mese di novembre 2020 e il mese di gennaio 2021. Le ricerche si sono basate su intercettazioni telefoniche, acquisizione di tabulati telefonici, analisi di filmati registrati da sistemi di videosorveglianza e servizi di osservazione e pedinamento: questo ha permesso di scoprire l'esistenza di un gruppo di cittadini rumeni e albanesi impegnati nei colpi ai danni di stabilimenti industriali, attività commerciali e impianti di produzione di energia elettrica. Sono 9 i furti commessi alle attività commerciali contestati al gruppo: durante le razzie sono state rubate anche attrezzature per uso industriale, veicoli, supporti elettronici e informatici e persino rame.