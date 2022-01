Terremoto in Sicilia al largo delle Eolie. Dopo che una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata ieri sera alle 19.52, con epicentro al largo dell'isola di Alicudi, un'altra scossa è stata localizzata dall'Ingv questa mattina alle 8.34, di magnitudo 2.1. La scossa per la notevole profondità non ha causato danni.

Il punto esatto dell'epicentro (da Ingv)