Nuoro, blitz dei Nocs: arrestato un terrorista islamico che progettava un attentato chimico

Un blitz della Polizia per bloccare un presunto terrorista è scattato poco fa in provincia di Nuoro. Secondo quanto si apprende l'operazione, condotta dagli uomini dei Nocs, ha portato all'arresto di un soggetto che stava progettando un attentato. Si tratterebbe di uno straniero. Secondo quanto apprende l'ANSA, l'uomo stava progettando un attentato in Sardegna.



È scattato a Macomer il blitz della Polizia che ha portato all'arresto di un presunto terrorista islamico. L'uomo, secondo quanto si apprende, era pedinato e monitorato da tempo nell'ambito di un'indagine delle digos di Nuoro e Cagliari, coordinate dalla Dda cagliaritana. Gli uomini dei Nocs hanno atteso che l'uomo uscisse di casa questa mattina per muoversi: quando l'uomo è salito a bordo di un furgone, i poliziotti lo hanno immobilizzato e arrestato prima che riuscisse a partire. Prima di dare via all'operazione, alla quale hanno partecipato anche unità cinofile e gli uomini delle Digos di Nuoro e Cagliari, la Polizia ha bloccato l'intera zona per evitare che qualcuno potesse rimanere coinvolto nel blitz e che il presunto terrorista potesse fuggire. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 15 alla procura nazionale antimafia e antiterrorismo in via Giulia a Roma alle 15 alla quale parteciperanno il procuratore nazionale Federico Cafiero de Raho e il capo dell'Antiterrorismo della Polizia Lamberto Giannini

Mercoledì 28 Novembre 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 28-11-2018 12:18

