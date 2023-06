The Borderline, chi è Mr Beast: lo youtuber che li ha ispirati. «Ho pagato un assassino per tentare di uccidermi»

La belva. È Mr Beast il giovane youtuber americano che ha ispirato il gruppo The Borderline, i cinque ragazzi romani che hanno ucciso in un incidente stradale un bambino di 5 anni. Lo dichiarano loro stessi attraverso i propri profili social. «La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast, che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video». Di che genere? Sfide al limite del possibile, come il nome che li contraddistingue.

I video più visualizzati

«Ho pagato vero un assassino per tentare di uccidermi».

Solo due mesi fa il ragazzo classe 1998 condivide questo video. Pioggia di commenti e visualizzazioni. Oltre 150 milioni di views. Nel filmato, realizzato ad arte, si vede il creator mentre viene inseguito dal presunto sicaro pagato per assassinarlo. Inseguimenti rocamboleschi sul treno in corsa, pedinamenti in hotel e perfino un carrarmato. Paura, distruzione e adrenalina. Musica arrembante e grafiche perfette. Sembra un film.

I record

Lui si chiama Jimmy Donaldson. Ha iniziato nel 2012 e finora ha collezionato 10 miliardi di visualizzazioni: molto di più dell’intera popolazione mondiale. Le sue sfide, però, fanno discutere. Anche perché sono ragazzi molto giovani ad emularlo (come accaduto per quelli di Casal Palocco). Disposti a tutto pur di diventare famosi. Challenge al limite. Come sedersi in una vasca da bagno piena di serpenti per vincere 10mila dollari. Ma anche farsi rinchiudere in una prigione di massima sicurezza per 50 ore. A che prezzo?

I guadagni

Mr Beast è considerato un vero e proprio re di YouTube. Viene seguito da 160 milioni di persone. Nel 2021 ha guadagnato 54 milioni di dollari, raddoppiando rispetto all’anno precedente. Nel 2022 riceve un'offerta da un miliardo di dollari per vendere il suo canale. “Considero solo quelle da 10 miliardi di dollari in su”, spiega al podcast Flagrant. Soldi che hanno accecato tanti altri giovani.