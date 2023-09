È stato colpito alle spalle e alla testa e poi derubato di tutto ciò che aveva. È questa la prima ricostruzione che fa Antonella, mamma del famoso youtuber salernitano Cosimo Corrado, in arte Kazuosan che aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso venerdì sera dopo aver raggiunto gli Stati Uniti d’America per girare alcuni video nella Grande Mela, probabilmente proprio insieme all’altro famoso salernitano e americano d’adozione Ciro Casella, titolare della pizzeria “San Matteo”.

Una scomparsa che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso e che è rimasta avvolta nel mistero per tante ore fino a quando i genitori non sono riusciti ad abbracciare fisicamente da un lato e virtualmente dall’altro Kazu. Cosimo è ricoverato in un ospedale di Jersey City dove è stato ritrovato nella giornata di martedì da un detective che stava seguendo il caso dopo le due denunce fatte dalla famiglia: una a Manhattan dove era stato ritrovato il cellulare con sim americana e una proprio a Jersey City dove pare avesse trovato alloggio e dove era entrato soltanto per una volta.

Nel frattempo, ieri sono atterrati in America anche il papà di Cosimo, Ivan Corrado e il fratello, insieme all’amico Samuele, youtuber anche lui, che ha postato sui social tutti gli attimi prima di vedere - finalmente - il suo socio Kazu. Anche mamma Antonella è riuscita a sentire il figlio e a spiegare poi quanto accaduto. Una videochiamata dal telefono del marito che ha raggiunto il figlio in ospedale in cui lo stesso Cosimo pare gli abbia confermato di essere stato colpito alle spalle e alla testa ed in seguito derubato. «Ora è ancora ricoverato in ospedale per lo choc ma mi ha detto di non preoccuparmi e che sta bene. Fra poco potrò vederlo e potrò raggiungerli».

Dunque, una aggressione e poi la rapina che dovranno essere confermate dalla voce di Cosimo anche alla polizia statunitense e all’Fbi. Il tutto sarebbe avvenuto dopo che Cosimo aveva pubblicato alcuni video sui suoi canali che raccontavano proprio di quel viaggio. Nella serata di ieri poi è lo stesso youtuber a dimostrare le sue condizioni di salute (attraverso il profilo tiktok dell’amico, in un video poi cancellato) pur non chiarendo e dando certezza su quanto accaduto, con un occhio livido e gonfio e scalzo ma in discrete condizioni e in compagnia di Samuele (commosso) e del papà e fratello: «Ci tengo a ringraziare “Cap” per aver dato voce a mio padre. Noi siamo in ospedale a Jersey City, sono qui, sono libero ma non sarò completamente libero fino a quando non sarò ritornato in Italia - dice Kazu ancora un po’ in stato confusionale - ma ci siamo, tutto ok. Quello che ho fatto è stato semplicemente camminare e ho camminato e quando potevo decidere tra la sinistra e la destra andavo a destra».

Gli stessi social utilizzati proprio la sera di martedì dalla famiglia Corrado per festeggiare ed annunciare il ritrovamento del ventunenne di Salerno. La notizia era arrivata a papà Ivan prima che impostasse il cellulare in “modalità aereo” per quel volo diretto da Roma a New York che sul biglietto segnava le ore 19 (ora italiana). In questi giorni si erano tutti stretti alla sua famiglia a Matierno in attesa di un segnale dal ventunenne “Kazuosan” che potesse arrivare dagli Usa. Ore di angoscia, attesa, apprensione e fiato sospeso. Tutto spazzato via dalla voce rotta e stanca di mamma Antonella che ha ringraziato tutti quanti si sono mobilitati per cercarlo.

I genitori di Cosimo erano disperati per il loro figlio ed è per questo che mamma Antonella, rimasta a Salerno, aveva chiuso la valigia del marito e dell’altro figlio lasciandoli partire alla volta di New York. L’appello era partito sui social già lunedì ma Antonella, tra le lacrime, ha voluto chiedere ancora aiuto ieri mattina, sperando che il messaggio arrivasse velocemente nella Grande Mela: «Qualsiasi cosa sia successa, anche se è successo qualcosa di brutto e magari può pensare che a noi della famiglia può causare dispiacere, sappia che a noi non importa, ci interessa solo che ritorni, chiamaci e papà viene subito a prenderti». Tutto il mondo del web si era mobilitato: Cosimo vanta oltre un milione di follower sui social e i suoi profili sono caratterizzati da video simpatici, sfide e challenge.