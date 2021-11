Torino, carabiniere accoltellato durante una rapina in farmacia: fermato un 16enne

Si è costituito nella tarda serata di ieri uno dei due rapinatori fuggiti dopo aver accoltellato il brigadiere Maurizio Sabbatino che, fuori servizio, ha tentato di sventare una rapina in una farmacia di Torino.

Si tratta di un italiano di 16 anni che, forse a causa della pressione investigativa dei carabinieri su tutta la provincia, ha deciso di presentarsi al commissariato di polizia Madonna di Campagna. Sottoposto nella notte a fermo, i carabinieri proseguono le ricerche del complice. Sono stabili, intanto, le condizioni del militare accoltellato, 53 anni, ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito da tre fendenti.

Il carabiniere operato nella notte

Restano gravi ma stabili le condizioni del carabiniere ferito a coltellate nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia nord di Torino mentre libero da servizio ha tentato di sventare una rapina in farmacia. Il militare, raggiunto da diversi fendenti, tra cui al fegato e ad un polmone, è stato operato nella notte per quattro ore e ora è ricoverato in rianimazione.