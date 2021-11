Aggrediti dai ladri che svaligiavano casa: un arresto alla periferia di Putignano

Sono rientrati a casa mentre i ladri stavano svaligiando il loro appartamento. Sopresi i ladri hanno aggredito i proprietari con un grosso cacciavite i proprietari di una villetta. È avvenuto alla periferia di Putignano, in provincia di Bari.

Rientro in casa con sorpresa

Le vittime, due fratelli, sono rientrate in casa e hanno sorpreso i due ladri. A quel punto uno dei due, un 40enne incensurato di nazionalità albanese, ha reagito aggredendole, mentre l'altro è fuggito. I due ladri erano entrati in casa forzando una finestra sul retro. Durante la violenta aggressione, dopo essere stati sorpresi dai proprietari mentre svaligiavano l'abitazione, uno dei due ladri ha più volte ferito con un cacciavite le vittime che, nonostante i fendenti ricevuti, sono riuscite a bloccarlo fino all'arrivo dei carabinieri, che hanno arrestato il 40enne per rapina in abitazione e lesioni personali aggravate. I due fratelli sono stati portati all'ospedale Santa Maria degli Angeli per le ferite riportate nell'aggressione e giudicati guaribili in 15 giorni.

Anche il rapinatore ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Nella villetta i militari hanno sequestrato un paio di guanti in lattice, uno scaldacollo, un cacciavite e la chiave di un'auto. Nella casa dell'arrestato, a Santeramo in Colle, sono stati trovati ulteriori arnesi da scasso, flessibili e ricetrasmittenti.