Torino, 8 arresti per il panico in piazza San Carlo durante la finale di Champions League

Piazza San Carlo, arrivano gli arresti. Otto persone sono state fermate a Torino perché sospettate di essere responsabili del panico che il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League portò al ferimento di 1.526 persone. A coordinare le indagini sono il procuratore Armando Spataro e i pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo.

A seguito delle indagini sugli incidenti a Piazza San Carlo a Torino durante la proiezione della finale di Champions League Juventus -Real Madrid del 3 giugno 2017, sono stati fermati i presunti responsabili sospettati di aver causato l'ondata di panico pic.twitter.com/2WAgRMMdGW — Polizia di Stato (@poliziadistato) 13 aprile 2018

Venerdì 13 Aprile 2018, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 11:01

