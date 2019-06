Gioca con tosaerba del papà: bimbo di 6 anni si taglia due dita

Era curioso, come può esserlo un bimbo di 6 anni: ha approfittato di una distrazione del papà per avvicinarsi con la mano al tosaerba elettrico. E ha riportato l'amputazione delle falangi del secondo e terzo dito della mano destra. E' ricoverato nel reparto di Chirurgia della mano dell'ospedale di Pordenone, dove i medici si sono prodigati per limitare il più possibile le conseguenze. La prognosi è di trenta giorni.



L'incidente è successo lunedì sera, poco prima delle 20, nel giardino di un'abitazione di Cordovado. Il bambino, come hanno accertato i carabinieri della stazione di San Vito al Tagliamento, stava guardando il padre occupato nello sfalcio dell'erba. Attirato dall'attrezzo, non appena il genitore ha voltato lo sguardo si è avvicinato ferendosi alla mano. I carabinieri, che in questi casi vengono allertati dal personale sanitario affinchè venga ricostruita la dinamica dell'incidente, hanno ricondotto l'episodio a un infortunio domestico, del tutto accidentale, per il quale non si procede.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 09:54

