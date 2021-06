Traffico, primo weekend d'estate da bollino nero in A1: 6 km di code verso Firenze

Autostrade affollate e traffico a rilento. Weekend nero per la viabilità in Italia dove, con la complicità del bel tempo e delle calde temperature di questi giorni, tanti cittadini hanno deciso di spostarsi verso località di villeggiatura. Ingorghi e rallentamenti segnalati da nord a sud, con lunghe code in autostrada a causa di incidenti o lavori sulla carreggiata.

Traffico in A1

Sulla A1 Direttissima, tra Badia e Barberino, verso Firenze, si registrano 6 km di coda, con tendenza alla diminuzione, per un'autovettura che aveva preso fuoco al km 29,4 ora rimossa. Al momento, il traffico defluisce solo in corsia di sorpasso. In alternativa, per chi è diretto verso Firenze, si consiglia di utilizzare la A1 Panoramica. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Sempre sulla A1 si registra una coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso. In direzione Napoli code a tratti tra Modena Nord e Valsamoggia per traffico intenso. Ancora in direzione sud troviamo traffico rallentato tra Bivio A1-Variante e Barberino di Mugello e code a tratti tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Valmontone per traffico intenso. Coda di 3 km tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone per veicolo in fiamme