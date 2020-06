Traffico, code sino a 14 km sull'A12 in Liguria nel primo weekend estivo: colpa dei cantieri

Traffico, la situazione nel primo finesettima d'estate vede forti difficoltà in Liguria. Traffico congestionato in A12 Genova-Livorno, in direzione La Spezia, dove si registrano 14 chilometri di coda tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco.



Il primo fine settimana di inizio estate è partito con forti disagi sulla rete autostradale ligure per i tanti cantieri aperti per le ispezioni alle gallerie e per lavori di messa in sicurezza e il trasferimento di turisti da Piemonte e Lombardia verso le riviere. In A10 Genova-Ventimiglia, in direzione Ventimiglia, si registrano 5 km di coda tra Varazze e il bivio A10/Inizio Complanare Savona. Sempre in A10 coda di 4 km tra il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano.

Camion in bilico oggi sull'A12

Va meglio in A26 Genova-Gravellona Toce dove c'è un chilometro di coda tra Ovada e Masone in direzione Genova, ma questa mattina sempre in A26 si erano registrati otto chilometri di incolonnamento tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Masone. In caso di maxi ingorghi scattano presidi fissi ai caselli del nodo genovese con la presenza della protezione civile per assistere gli automobilisti.

